У Сумах стартувала акція «Від серця до серця»

У Сумах стартувала благодійна акція «Від серця до серця», яка в цьому обласному центрі стала традиційною і проходить уже увосьме.

Як повідомили УНІАН організатори акції, торік для дітей зібрали більш як 117 тис. грн, на які купили інсулінові помпи. Такі пристрої стали порятунком для шести дітей, які живуть з цукровим діабетом.

Цього року учасники акції збиратимуть кошти на придбання устаткування для дітей, які мають проблеми зі слухом.

Збиратимуть кошти до 28 квітня: саме тоді буде підраховано зібрані кошти, які пізніше відправлять уже у вигляді необхідного устаткування в обласну клінічну лікарню.

На честь початку акції в Сумах більш як 30 її учасників пройшли маршем центральними вулицями міста.