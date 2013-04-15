Олександрівська лікарня проведе «День здоров’я»

Олександрівська клінічна лікарня м.Києва наступної суботи, 20 квітня, проводить благодійну акцію «День здоров’я».

Як повідомили УНІАН у прес-службі лікарні, ця акція, починаючи з 2011 року, стала вже традиційною. Її мета - забезпечити доступність якісної медичної допомоги для пересічних людей.

«Як засвідчив досвід, цього дня більше тисячі жителів Києва та області звертаються за медичною консультативною допомогою, яку надають висококваліфіковані фахівці: співробітники лікарні та кафедр Національного медичного університету ім.О.Богомольця», - наголосили в ОКЛ.

Таким чином, працюючи у свій вихідний день, медики демонструють відкритість та доступність для населення якісної консультативної допомоги.

«У суботу, 20 квітня, фахівці з кардіології, ревматології, неврології, дермато-венерології, нефрології, гастроентерології, терапії, інфекційних хвороб, ендокринології, загальної хірургії, судинної хірургії, нейрохірургії, ЛОР, офтальмології, гінекології, урології будуть проводити прийом пацієнтів, починаючи з 9:00 за адресою: вул. Шовковична 39/1, корпус 4 (консультативна поліклініка)», - зазначається у повідомленні.