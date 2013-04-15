Житомирщина: сестрички потонули, провалившись під лід

В Житомирській області в Овруцькому районі провалилися під лід і потонули дві дівчинки.

Як повідомила УНІАН керівник Сектору громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко, 12 квітня, "близько 15.00 правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що у водоймі села Піщаниця Овруцького районі потонули дві дитини. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що загиблі - дві дівчинки, двоюрідні сестри, 2006 р.н. і 2007 р.н. Близько 14.00, під час прогулянки, через власну необережність вони зайшли на водойму і провалилися під лід. Тіла дітей вже виявлені», - уточнила А.Ващенко.

Наразі за цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка.

Обидві дівчинки проживали в Овруцькому районі: старша - у селі Піщаниця, молодша - у селі Мочульня.