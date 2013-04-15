У Києві почали закладати основу страхової медицини

Влада Києва планує залучити Лікарняну касу до проекту щодо мінімізації витрат малозабезпечених киян на лікарські засоби.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської держадміністрації, на зустрічі з представниками ветеранських організацій голова КМДА Олександр Попов поінформував, що місто наразі обговорює з медичною спільнотою та фахівцями деталі ініціативи.

«Це справді дуже широкомасштабний та соціально важливий проект, оскільки закладає основи для страхової медицини. Він передбачає під час стаціонарного лікування повне забезпечення медикаментами та різними медичними послугами ветеранів за рахунок міського бюджету. Наразі ми доопрацьовуємо деталі й найближчим часом проект буде винесений на розгляд депутатів Київради», – сказав О.Попов та додав, що реалізація проекту планується на базі Міської лікарняної каси (МЛК).

Як зазначив директор стратегічного розвитку МЛК Володимир Завгородній, запропонована форма – це перший елемент соціального страхування, який передбачає співпрацю суспільства, влади та медичної спільноти задля допомоги медичним закладам у забезпеченні лікувальними препаратами, обладнанням, апаратурою та інструментарієм. Це у свою чергу дозволить соціально незахищеним верствам населення отримати більш якісне медичне обслуговування.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2011 року в Києві почав реалізовуватись проект Муніципальної лікарняної каси. За даними В.Завгороднього, станом на лютий поточного року членами муніципальної лікарняної каси стали понад 17 тис. киян.

15 лютого ц.р. КМДА поінформувала, що за два роки коштом муніципальної лікарняної каси пролікувалися 2 235 пацієнтів на суму 1 356 283 грн. Середня вартість лікування становить 657,80 грн, а максимальна сума, витрачена на одну людину, становила 9730 грн.