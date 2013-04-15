У Криму згорів автобус, що перевозив дітей

У Криму згорів автобус Neoplan, що перевозив 38 осіб, з них 28 дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 12 квітня о 19.47 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння автобусу «Neoplan» на автотрасі Сімферополь-Феодосія. Загоряння виникло під час руху автобусу з Сімферополя до Феодосії, в салоні автобусу перебувало 38 осіб, з них 28 дітей.

До місця події терміново було направлено відділення пожежно-рятувальної служби, мобільно-оперативна група ГУ ДСНС в АР Крим та Державтоінспекція.

Пасажири вийшли на вулицю з автобусу самостійно, ще до прибуття підрозділів ДСНС, йдеться в повідомленні.

Синтетична внутрішня обшивка автобуса та відкрита місцевість сприяли тому, що вогонь швидко поширювався салоном автобусу. По прибуттю рятувальників транспортний засіб був охоплений вогнем майже повністю.

О 20.29 загоряння в транспортному засобі було ліквідовано. Площа пожежі склала 27 кв. м.

Загиблих та постраждалих під час пожежі виявлено не було.

Всі пасажири автобуса були відправлені до місця проживання у Феодосію попутним рейсовим автобусом, поінформували в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.