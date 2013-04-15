Херсонщина: від отруєння газом загинула уся родина

Вчора о 10:15, в с. Зеленівка Дніпровського району Херсонської області в приватному житловому будинку виявлено тіла чотирьох загиблих осіб.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як з’ясувалося, загинуло подружжя – чоловік, 1977 року народження, жінка, 1983 року народження та двоє дітей: хлопчики 2002 та 1998 років народження.

Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом.