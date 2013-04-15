Херсонщина: від отруєння газом загинула уся родина

10:33, 15 квітня 2013
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Серед них - двоє дітей

Вчора о 10:15, в с. Зеленівка Дніпровського району Херсонської області в приватному житловому будинку виявлено тіла чотирьох загиблих осіб.

 
Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
 
Як з’ясувалося, загинуло подружжя – чоловік, 1977 року народження, жінка, 1983 року народження та двоє дітей: хлопчики 2002 та 1998 років народження.
 
Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом.
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