Херсонщина: від отруєння газом загинула уся родина
10:33, 15 квітня 2013Новини регіонів
0
Серед них - двоє дітей
Вчора о 10:15, в с. Зеленівка Дніпровського району Херсонської області в приватному житловому будинку виявлено тіла чотирьох загиблих осіб.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Як з’ясувалося, загинуло подружжя – чоловік, 1977 року народження, жінка, 1983 року народження та двоє дітей: хлопчики 2002 та 1998 років народження.
Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter