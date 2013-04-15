Херсонщина: від отруєння невідомою речовиною померли двоє людей

У Херсонській області від отруєння невідомою речовиною померли двоє людей.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, 12 квітня, о 15.30 в Білозерську станцію швидкої допомоги надійшло повідомлення про отруєння двох людей невстановленою речовиною.

Після прибуття на місце виклику в село Велетенське було виявлено тіло загиблого 44-річного чоловіка і 39-річну жінку у важкому стані. Дорогою до лікарні жінка померла в машині швидкої допомоги.

З пояснень свідків встановлено, що загиблі напередодні святкували день народження жінки. Після того, як закінчилися алкогольні напої, чоловік приніс ще спиртного, після вживання якого обом одразу стало зле.

На місці події працюють оперативні групи УМВС, УДСНС. Тіла направлено на судово-медичну експертизу. Причина загибелі встановлюється.