Зловмисники викрали пенсіонерку і змушували її жебракувати

В Одесі група зловмисників 2 роки змушувала жебракувати викрадену пенсионерку-інваліда. Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МВС в Одеській області.

Згідно з повідомленням, викрито жителів Одеської області: матір і сина – з Фрунзенського району, а також подружжя з райцентру Татарбунари. За попередніми даними, вони впродовж двох останніх років в Одесі в підвальному приміщенні силоміць утримували 62-річну жительку Комінтернівського району Одеської області. Цю жінку - пенсіонерку, інваліда 2-ої групи - проти її волі змушували займатися жебракуванням на вулицях Одеси.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за частиною2 статті 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадання людини).