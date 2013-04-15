Зловмисники викрали пенсіонерку і змушували її жебракувати
13:38, 15 квітня 2013Новини регіонів
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Порушено кримінальну справу
В Одесі група зловмисників 2 роки змушувала жебракувати викрадену пенсионерку-інваліда. Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МВС в Одеській області.
Згідно з повідомленням, викрито жителів Одеської області: матір і сина – з Фрунзенського району, а також подружжя з райцентру Татарбунари. За попередніми даними, вони впродовж двох останніх років в Одесі в підвальному приміщенні силоміць утримували 62-річну жительку Комінтернівського району Одеської області. Цю жінку - пенсіонерку, інваліда 2-ої групи - проти її волі змушували займатися жебракуванням на вулицях Одеси.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за частиною2 статті 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадання людини).
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