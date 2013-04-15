Студент стрибнув з мосту через нерозділене кохання

У місті Умань Черкаської області студент одного зі київських коледжів намагався покінчити життя самогубством через нерозділене кохання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН джерело в адміністрації Національного дендрологічного парку «Софіївка», вчора, 11 квітня, близько 19 години 21–річний хлопець стрибнув з мосту, висотою більше 12 метрів, що розташований над Великим водоспадом біля Площі зборів дендропарку "Софіївка".

Напередодні він посварився зі своєю подругою, що й стало причиною самогубства. Начебто вона розповіла йому, що незабаром виходить заміж.

Стрибок побачили очевидці, які відразу викликали рятувальників і лікарів. Хлопця з місця пригоди забрала карета "швидкої допомоги" з політравмами. Наразі потерпілий перебуває в Уманській міській лікарні.