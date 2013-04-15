Чадний газ вбив подружжя і їхню однорічну дитину

На Львівщині внаслідок отруєння чадним газом загинуло троє осіб, серед яких однорічна дитина.

Як повідомили УНІАН у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 13 квітня у с. Старе Село Пустомитівського району Львівщини „на вулиці Підзамче в одноповерховому приватному житловому будинку дружина власника будинку виявила тіла трьох загиблих осіб (віком 35-ти та 38-ми років та дитина 2011 року народження)".

"Встановлено, що всі троє жителі міста Львова, 12 квітня приїхали в гості до власника будинку”, - зазначається у повідомленні.

На тілах загиблих ознак насильницької смерті не виявлено. Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом. В будинку встановлена кахельна піч, для опалення використовується природний газ.

Проводиться дослідча перевірка.