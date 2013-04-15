За "мінування" старшокласника засуджено до 2 років

Жовтневий районний суд Дніпропетровська 4 квітня виніс вирок у вигляді 2 років позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік 17-річному учневі 11 класу Маломихайлівської середньої школи Криничанського району, який наприкінці березня 2013 року зателефонував мешканці обласного центру і повідомив про замінування її автомобіля.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області, старшокласник пояснив, що зателефонував на випадковий номер мобільного телефону для розваги, не маючи жодних намірів терористичного характеру. Суд визнав юнака винним у скоєнні злочину за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Вирок суду набув чинності.