Львівщина: причина загибелі 6 молодих людей - чадний газ

Причиною загибелі шістьох молодих людей у селищі Івано-Франкове на Львівщині став чадний газ.

Як повідомила сьогодні УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, після проведення належних експертиз було підтверджено версію про отруєння чадним газом.

«Молоді люди святкували якусь подію у будинку, заснули і не прокинулися. Що це отруєння - було однією з версій відразу, адже жодних ознак насильницької смерті на їхніх тілах виявлено не було. Експерти мали визначити чим саме могли отруїтися молоді люди. Розглядалися різні версії, та врешті підтвердилася версія отруєння чадним газом. Ймовірно – через несправність тяги пічного опалення», – розповіла С.Добровольська.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня у селищі Івано-Франкове Яворівського району Львівщини в одному з приватних житлових будинків місцевими жителями були виявлені тіла шістьох молодих людей – п’ятьох чоловіків (віком 26 років (двоє), 25 років та 36 років. Всі вони – жителі селища Івано-Франкове і не є родичами. Ще один загиблий – 35-річний львів’янин) і 17-річної дівчини - учениці одного з професійних ліцеїв Яворівського району Львівщини.