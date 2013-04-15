Чорне і Азовське моря потужно штормитиме

Державна служба з надзвичайних ситуацій оголосила штормове попередження у Чорному і Азовському морях, де у найближчі два дні очікуються хвилі заввишки до трьох метрів і сильний вітер швидкістю до 30 метрів на секунду.

Про це повідомила прес-служба кримського управління ДСНС.

"За даними Українського гідрометеорологічного центру, 16-17 квітня на Азовському морі і у північно-східній акваторії Чорного моря очікуються пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль в Азовському морі досягне 15-20 дециметрів, в Чорному морі - 20-30 дм", - йдеться у повідомленні.