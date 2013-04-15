У Кременчуці через ГРВІ канікули продовжили до 17 квітня

У Кременчуці (Полтавська обл.) внаслідок збільшення захворюваності на ГРВІ і у зв`язку з прохолодною погодою школярам продовжили канікули на два дні — до 17 квітня, повідомили УНІАН у прес-службі міськради.

За даними прес-служби, навчальний процес у школах міста розпочнеться в середу, 17 квітня. Одна з причин продовження канікул – подальше збільшення захворюваності на ГРВІ серед дітей.

Окрім того, у бюджетних організацій міста, зокрема, в системі освіти, є борги за тепло.

«Канікули повинні були закінчитися 15 квітня, з дня відключення опалювання, але оскільки холодно, ми не можемо відключити тепло, а з 17 числа обіцяють потепління», - повідомили в мерії.

Нагадаємо, весняні канікули у кременчуцьких школярів почалися 8 квітня — за парти учні повинні були сісти у понеділок, 15 квітня.