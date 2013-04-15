У запорізькій школі вибухових речовин не виявлено

В результаті огляду будівлі запорізької СШ №96, про мінування якої сьогодні, 15 квітня, надійшло анонімне повідомлення на номер «102», вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області, «при огляді приміщень і прилеглої до школи території ніяких небезпечних знахідок співробітники міліції не виявили".

У повідомленні також зазначається, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст.259 Кримінального кодексу України (свідомо помилкове повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об`єктів власності).

У ВЗГ також відзначили, що оскільки повідомлення про мінування навчального закладу надійшло в другій половині дня, в цей час заняття проходили лише у трьох класів школи. Учнів разом з викладачами на час проведення обстеження евакуювали з навчального закладу.

Завтра – 16 квітня заняття в школі проводитимуться в звичайному режимі.

Паралельно правоохоронцями проводитиметься робота зі встановлення особи того, хто телефонував, ким, за неофіційними даними, був підліток, ймовірно, один із учнів школи.