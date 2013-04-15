Львівщина: вантажівка в‘їхала в легковик, 5 осіб травмовані

На Львівщині вантажний автомобіль зіткнувся з легковою машиною, внаслідок чого постраждав водій і четверо пасажирів легковика.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 14 квітня, на об’їзній дорозі міста Львова.

„Близько 14.55, на автодорозі «Західний обхід міста Львова», водій вантажівки «Volvo», 49-річний мешканець Одеської області, здійснюючи маневр розвороту, не переконався, що це буде безпечним та не створить перешкоди іншим учасникам руху. Як наслідок – чоловік скоїв зіткнення із автомобілем «Daewoo Lanos», за кермом якого був 38-річний мешканець Жидачівського району Львівщини", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, "в результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та четверо пасажирів легковика отримали тілесні ушкодження. У водія - перелом щелепи, а в одного з пасажирів, 62-річного львів’янина, - забійна рана голови. Серед постраждалих також троє жінок, в однієї з яких - 34-річної львів’янки, діагностували закритий перелом руки. В інших потерпілих – забої”.