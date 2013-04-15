Донеччина: від руйнування стіни постраждав чоловік

У місті Костянтинівка Донецької області чоловік, який постраждав 14 квітня в результаті руйнування стіни будинку, залишається в лікарні у тяжкому стані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Донецької обласної держадміністрації Андрій Шишацький.

Він нагадав, що в результаті цього руйнування різним ступенем тяжкості постраждали два мешканці будинку: 89-річна жінка і 65-річний чоловік.

За словами А.Шишацького, "там 89-річна жінка - у неї більше переляк, а чоловік - у нього синдром стиснення, він у тяжкому стані, йому 65 років».

Присутній на прес-конференції начальник головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області Микола Ільченко нагадав, що 14 квітня о 7.10 в Костянтинівці по вулиці Леніна сталося руйнування зовнішньої стіни і міжквартирного перекриття 45-квартирного житлового будинку.

За його словами, в будинку 13 житлових квартир, де мешкає 21 людина. У цьому будинку, 1935 року спорудження, була зруйнована зовнішня стіна площею близько 100 кв. м і міжквартирне перекриття на площі 300 кв. м. 19 мешканців будинку після руйнування вийшли самостійно, 12 із них було надано тимчасове помешкання в гуртожитку міста.

М.Ільченко повідомив, що мешканців цього аварійного будинку неодноразово попереджали про можливе обвалення, міська влада пропонувала їм переселитися в гуртожиток і чекати надання інших квартир.

«Я хочу вам офіційно заявити, що за 2012 рік було проведено 12 комісій техногенної безпеки, на яких розглядалося і питання аварійності цього будинку. Три рази вони проводили через комісію це питання, більш того, не просто формально проводили, вони ще під розпис кожного мешканця, який відмовився відселятися, а це 13 сімей. Їх попередили, що там жити неможливо», - сказав голова управління.