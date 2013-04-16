У Дніпрі біля Києва виявили велику олійну пляму

На Дніпровській водопровідній станції, що знаходиться на 3 км нижче греблі Київської ГЕС (м. Вишгород), було виявлено забруднення акваторії річки Дніпро (олійна пляма).

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, біля місця виявлення забруднення встановлено бонові загородження. Завдяки оперативному залученню сил не допущено потрапляння забрудненої води в систему водопостачання м. Києва.

Причина забруднення встановлюється. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС України в м. Києві (катер ЮМС-1000) та комунальна аварійно-рятувальна служба КМДА.