У Житомирі 15-річний підліток наклав на себе руки

У Житомирі 15-річний підліток покінчив життя самогубством, викинувшись з дев`ятого поверху.

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області, вчора за цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Трагедія сталася 12 квітня, за ці кілька днів, що минули після неї, експерти встановили, що це був не нещасний випадок, а суїцид.

" У результаті здійснення суїциду через падіння з дев`ятого поверху загинув житель Житомира 1998 року народження, на місце події виїжджала слідчо-оперативна група міліції. Слідчі встановили особу загиблого. Випадок внесений єдиний реєстр досудових розслідувань, ведеться слідство", - зазначили у СГЗ.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії та причини самогубства дитини.