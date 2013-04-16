На Львівщині прорвало дамбу

На Львівщині внаслідок прориву дамби на річці Суховілка у селі Гаї Бродівського району підтопило присадибні ділянки, вода дісталася околиць райцентру Броди. На даний час час підтоплення житлових будинків немає.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, прорив дамби внаслідок впливу повеневих вод стався вчора, 15 квітня, на річці Суховілка поблизу села Гаї Бродівського району.

Як зазначається в повідомленні, у с. Гаї підтоплені 8 присадибних ділянок, підтоплень житлових будинків немає. Вода після прориву дамби дійшла по руслу ріки до міста Броди, де в районі вулиці Заставки зафіксовано перелив через дамбу на р. Суховілка.

З метою недопущення руйнування дамби в місті Броди силами працівників Бродівського міського комунального підприємства, Золочівського управління водного господарства, територіального підрозділу Головного управління ДСНС України у Львівській області та військовослужбовців – проводяться роботи з посилення дамби мішками з ґрунтом та проведено очистку водопропускної труби діаметром 500 мм у тілі дамби.

На місці події організовано цілодобовий моніторинг ситуації. З метою недопущення підтоплення присадибних ділянок мешканців міста Броди на вулицях Костюшка та Полуботка, розташованих нижче за течією, проводяться роботи з облаштування насипним ґрунтом земляного валу.