У Херсоні на авто з пасажирами впало дерево

У вівторок, 16 квітня, в центрі Херсона на автомобіль з пасажирами через сильний вітер впало дерево — старий платан.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі мерії Херсона, подія відбулася близько полудня в районі Дніпровського ринку, на вул. Миру.

Старий платан упав внаслідок сильного пориву вітру на легковий автомобіль «Деу Ланос».

У результаті падіння постраждало двоє чоловіків, яких було госпіталізовано до обласної клінічної лікарні.

За попередньою інформацією, один з потерпілих місцевий житель, другий, – приїжджий. Потерпілий житель Херсона дістав відкриту черепно-мозкову травму. Окрім цього, у потерпілого удар мозку і шийного відділу хребта.

Другий потерпілий дістав закриту черепно-мозкову травму, удар головного мозку, рубану рану голови. На даний момент обом потерпілим надається медична допомога.