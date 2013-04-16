У Києві почнуть реорганізаці медичних закладів

Депутати Київської міської ради на сесії 17 квітня розглянуть 26 проектів рішень щодо реорганізації амбулаторно-поліклінічних закладів Голосіївського, Деснянського, Оболонського, Печерського, Подільського, Святошинського, Солом’янського та Шевченківського районів Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За словами директора Департаменту охорони здоров’я КМДА Віталія Мохорєва, впровадження нової моделі реформування столичної медицини для киян означатиме створення в кожному районі столиці сучасного діагностичного центру та відкриття ще 16-ти центрів первинної медико-санітарної допомоги.

«Якщо депутати нас підтримають – кияни вже цього року отримуватимуть більш якісні діагностичні послуги. До того ж, звертатися за діагностикою мешканці зможуть до будь-якого закладу свого району, а не лише до закладу прикріплення. Крім того, записуватись на прийом до лікаря невдовзі можна буде користуючись Інтернетом. Також не знадобиться носити за собою папірців, бо вся інформація про стан здоров’я зберігатиметься в електронному вигляді», - зауважив В.Мохорєв.

Він додав, що перші кроки реформування первинної ланки в столиці вже зробили два райони – Дарницький та Дніпровський.

«Сьогодні там створені та працюють діагностичні центри, розвивається інститут сімейної медицини, а завдяки відкриттю амбулаторій мешканці дістаються до свого лікаря за кілька хвилин», - стверджує В.Мохорєв.