Янукович у Вінниці відкрив відділення онкодиспансеру

Президент України Віктор Янукович під час робочої поїздки до Вінницької області взяв участь у відкритті відділення з лікування пухлин голови та шиї Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент вручив сертифікат на 1,5 млн грн для придбання обладнання для відділення, яке є єдиним такого роду в Україні.

Відділення лікування пухлин голови та шиї розраховано на 40 ліжок і було відкрито у 1971 році. У 2012 році здійснено реконструкцію відділення і за минулий рік у відділенні проліковано 904 хворих, прооперовано 884. Загалом проведено 1006 операцій.

На базі відділення виконуються операції на щитоподібній залозі, ЛОР-органах, органах зору, шкіри голови, шиї.

Також у відділенні застосовується альтернативний метод лікування раку шкіри голови, шиї.