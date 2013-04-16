В КМДА пообіцяли, що жодної лікарні в столиці не закриють

Впровадження медичної реформи у Києві не передбачає закриття жодного закладу охорони здоров’я.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, нагадавши, що 17 квітня на розгляд Київради буде представлено 26 проектів рішень про реорганізацію амбулаторно-поліклінічних закладів Голосіївського, Деснянського, Оболонського, Печерського, Подільського, Святошинського, Солом’янського та Шевченківського районів Києва.

Як підкреслили в Департаменті охорони здоров’я КМДА, усі ці проекти рішень уособлюють модель реформування столичної медицини, з урахуванням зауважень та пропозицій, які виникли під час впровадження медреформи у двох пілотних районах – Дарницькому та Дніпровському – впродовж 2012 року.

За словами директора Департаменту Віталія Мохорєва, в основу моделі реформування закладів охорони здоров’я восьми районів Києва покладено принцип створення умов для рівної доступності до медичних послуг, що надаються в районі, для всіх мешканців, незалежно від місця їхньої реєстрації. Крім того, йдеться про розмежування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги.

Як нагадали при цьому в КМДА, впродовж 2012 року в двох пілотних районах було здійснено структурну реорганізацію первинної ланки, в результаті якої в квітні 2012 року в Дніпровському районі були зареєстровані як юридичні особи та розпочали роботу 5 центрів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) та 2 консультаційно-діагностичних центри (КДЦ). У липні 4 центри ПМСД та 3 КДЦ запрацювали в Дарницькому районі.

З урахуванням нової моделі пропонується у 8 районах міста Києва створити 18 комунальних некомерційних підприємств «Центрів первинної медико-санітарної допомоги» та 8 комунальних некомерційних підприємств «Консультативно-діагностичних центрів», поінформували в КМДА.

Реалізація запропонованої моделі реформування дозволить створити чітку систему направлень пацієнтів та забезпечить взаємодію між різними рівнями медичної допомоги. Крім того, стануть можливими контроль обґрунтованості використання більш високовартісних видів діагностики та лікування, зниження завантаженості стаціонарних закладів, йдеться в повідомленні.

При цьому повністю зберігається мережа медичних установ як сукупність закладів охорони здоров’я, що забезпечують потреби населення у медичному обслуговуванні на відповідній території, запевнили в КМДА.