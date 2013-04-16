Одеса: повернули у держвласність дитячий оздоровчий табір

Одеський апеляційний господарський суд повернув у державну власність дитячий оздоровчий табір «Сонячний».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, за участю прокуратури області задоволено апеляційну скаргу Білгород-Дністровської міжрайонної прокуратури. Зокрема, скасовано раніше ухвалене судове рішення про передачу табору у приватні руки.

«Задоволено позовні вимоги прокуратури, витребувано з незаконного володіння приватного підприємства і передано на користь держави в особі Фонду державного майна України цілісний майновий комплекс дитячого оздоровчого табору «Сонячний», - повідомили в прес-службі.

Табір розташований на узбережжі Чорного моря у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області. Його загальна площа становить 5318 кв. м, земельна ділянка 20 тис. кв. м.

Рішення, прийняте апеляційним господарським судом наприкінці березня, набрало чинності.