У центрі Тернополя виявили 100-кілограмову бомбу

У Тернополі у зв’язку із виявленням фугасної бомби ФАБ-100 у центрі міста розпочали масову евакуацію людей із зони потенційного ураження.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій, наразі повністю перекрито дорожній рух на вул. Шептицького, де сьогодні під час проведення підготовчих будівельних робіт виявили бомбу.

Місце знахідки огороджено та охороняється правоохоронцями. Також проводиться евакуація жителів прилеглих будинків та усіх офісів.

Після завершення евакуації бомбу планують вивезти за місто та знешкодити.