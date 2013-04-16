Черкащина: через недбальство матері загинуло немовля

В Черкаській області в селі Червоний Кут Жашківського району вчора, 15 квітня, через недбальство матері на пожежі загинуло немовля.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, мати залишила у ліжечку 4-місячне немовля і пішла у справах. Поруч із дитячим ліжечком знаходилася увімкнута електрична піч, з допомогою якої жінка сушила одяг дитини.

Клуби диму, що виходив з приміщення помітили перехожі. Вони швидко загасили полум’я та викликали "швидку допомогу". Проте врятувати дівчинці життя не вдалося - вона померла в районній лікарні.