Черкащина: через недбальство матері загинуло немовля
17:26, 16 квітня 2013Новини регіонів
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В Черкаській області в селі Червоний Кут Жашківського району вчора, 15 квітня, через недбальство матері на пожежі загинуло немовля.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, мати залишила у ліжечку 4-місячне немовля і пішла у справах. Поруч із дитячим ліжечком знаходилася увімкнута електрична піч, з допомогою якої жінка сушила одяг дитини.
Клуби диму, що виходив з приміщення помітили перехожі. Вони швидко загасили полум’я та викликали "швидку допомогу". Проте врятувати дівчинці життя не вдалося - вона померла в районній лікарні.
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