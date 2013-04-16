Олександрівська лікарня столиці проведе «День здоров’я»
Якість та доступність допомоги
20 квітня Олександрівська лікарня (Центральна міська клінічна лікарня м.Києва) проведе благодійну акцію «День здоров’я». Мета акції – забезпечити доступність якісної медичної допомоги для населення столиці.
Традиція проводити цю акцію започаткована у березні 2011 року. Щорічно у «День здоров’я» більш як 1000 пересічних киян отримують можливість проконсультуватися у висококваліфікованих лікарів, співробітників кафедр Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, завідувачів відділень та фахівців вищої кваліфікаційної категорії за фахом:
- кардіологія - ревматологія - неврологія - дерматологія - нефрологія - гастроентерологія - терапія - інфекційні хвороби - ендокринологія - загальна хірургія - судинна хірургія - нейрохірургія - ЛОР - офтальмологія - гінекологія - урологія
- ревматологія
- неврологія
- дерматологія
- нефрологія
- гастроентерологія
- терапія
- інфекційні хвороби
- ендокринологія
- загальна хірургія
- судинна хірургія
- нейрохірургія
- ЛОР
- офтальмологія
- гінекологія
- урологіяПрийом спеціалістів проводиться з 09.00 до 15.00 години за адресою: м.Київ, вул.Шовковична 39/1, корпус 4 (консультативна поліклініка).
Таким чином, працюючи у свій вихідний день, медики демонструють відкритість та доступність для киян якісної консультативної допомоги.
Довідки за телефонами: Поліклініка (реєстратура): (044) 234-73-64 Довідка: 287-74-97 Приймальня головного лікаря: 235-50-61
Поліклініка (реєстратура): (044) 234-73-64
Довідка: 287-74-97
Приймальня головного лікаря: 235-50-61