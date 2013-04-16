Олександрівська лікарня столиці проведе «День здоров’я»

18:29, 16 квітня 2013
Новини регіонів
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Якість та доступність допомоги

20 квітня Олександрівська лікарня (Центральна міська клінічна лікарня м.Києва) проведе благодійну акцію «День здоров’я». Мета акції – забезпечити доступність якісної медичної допомоги для населення столиці.

Традиція проводити цю акцію започаткована у березні 2011 року. Щорічно у «День здоров’я» більш як 1000 пересічних киян отримують можливість проконсультуватися у висококваліфікованих лікарів, співробітників кафедр Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, завідувачів відділень та фахівців вищої кваліфікаційної категорії за фахом:

- кардіологія

- ревматологія

- неврологія

- дерматологія

- нефрологія

- гастроентерологія

- терапія

- інфекційні хвороби

- ендокринологія

- загальна хірургія

- судинна хірургія

- нейрохірургія

- ЛОР

- офтальмологія

- гінекологія

- урологія

Прийом спеціалістів проводиться з 09.00 до 15.00 години за адресою: м.Київ, вул.Шовковична 39/1, корпус 4 (консультативна поліклініка).

Таким чином, працюючи у свій вихідний день, медики демонструють відкритість та доступність для киян якісної консультативної допомоги.

Довідки за телефонами:

Поліклініка (реєстратура): (044) 234-73-64

Довідка: 287-74-97

Приймальня головного лікаря: 235-50-61

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