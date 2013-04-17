Cім'ї з трійнями зможуть купити житло за 10% вартості

У Севастополі сім`ї, у яких народилася трійня, зможуть купувати житло за 10% його вартості.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалили на пленарному засіданні сесії депутати міськради, внісши зміни в раніше прийняте рішення «Про затвердження Регіональної програми «Багатодітна сім`я Севастополя». Рішення підтримали 59 депутатів.

Начальник відділу у справах сім`ї, молоді та спорту Севастопольської МДА Андрій Тимченко, представляючи депутатам проект програми, зазначив: «Ми пропонуємо цим сім`ям купувати житло за програмою «Доступне житло», виходячи з порядку: 30% оплачуватиметься за рахунок коштів державного бюджету, до 60% - за рахунок міського бюджету, і 10% буде оплачувати сама сім`я».

Голова Севастопольської МДА Володимир Яцуба у коментарі журналістам висловив думку, що «ця програма буде розвиватися, ми виділили 3,5 млн грн на цю програму, і таким чином, за певний період часу ми закриємо проблему черг багатодітних сімей». «Якщо, звичайно, будуть гроші в бюджеті», - додав він.

Раніше В.Яцуба зобов`язав свого заступника Ірину Заєць вивчити досвід в даному питанні інших регіонів України, розробити пропозиції щодо виділення коштів на придбання житла для таких сімей.

За інформацією СМДА, за останні 20 років трійнята народилися в 10-ти севастопольських сім`ях.