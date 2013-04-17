Чи постраждають кияни через реорганізацію медзакладів?

Фракція «БЮТ-Батьківщина» у Київраді не голосуватиме за жоден з 26 проектів рішення Київради, винесених на сесію 17 квітня, щодо реорганізації амбулаторно-поліклінічних закладів столиці, бо ця реорганізація призведе до закриття медичних закладів Києва та знищить безкоштовну медицину.

Про це заявила голова фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київради Тетяна Мелехова, повідомили УНІАН у прес-службі політичної сили.

«Найпершими, хто постраждає від запровадження цієї реформи - це пацієнти, кияни. Тепер велика кількість людей буде спрямована лише до одного лікаря, а тому стає питання: чи зможе він кваліфіковано та якісно обслужити пацієнта, приділити йому належну увагу?», - зауважила Т.Меліхова.

По-друге, реформа «сковує руки» лікарів, адже ті нормативи, які встановлюються цією реформою непридатні до життя. Відтепер, якщо швидка медична допомога не доїде до пацієнта за 10 хвилин, то на лікаря можна буде подати до суду. «Але виходячи зі стану міста, маю на увазі затори, враховуючи відсутність грошей на бензин для карет медичної допомоги, виконати цей норматив нереально. А вина за проколи влади сьогодні покладена на лікарів», - обурена Т.Меліхова.

Крім того, за інформацією Т.Меліхової, медреформа суттєво зменшує зарплати лікарям, які із запровадженням нововведень не отримують жодних доплат до зарплати, на яку в «голому вигляді» прожити не можливо.

«По-третє, ця реформа фактично знищить державну медицину. Тепер медзаклади вже не будуть закладами безкоштовної медицини - їх перетворять у медичні центри, що дасть початок комерціалізації і впровадженню платної медицини. Тобто, головний злочин цих проектів рішень полягає в тому, що фактична відмова від безкоштовного медичного обслуговування та фактичне позбавлення киян конституційного права на безкоштовну медицину, відбувається під виглядом так званого реформування медичних закладів без широкого суспільного обговорення», - наголосила Т.Меліхова.

Запровадження медичної реформи за нинішньої неукомплектованості медичних закладів, коли державою фінансуються лише засоби для надання першої допомоги, і то лише в реанімації, є абсурдом, який призведе до того, що деякі медичні заклади взагалі зникнуть внаслідок злиття.

«Такий підхід веде лише в один напрямок – невдовзі у Києві призначать лише одного лікаря над всіма медзакладами, який по телефону прийматиме пацієнтів і ставитиме хворим діагнози?», - підсумувала Т.Меліхова.