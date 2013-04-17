«Картку киянина» отримають 425 тис пільговиків

На розгляд Київради запропоновано проект рішення «Про запровадження в столиці багатофункціональної електронної пластикової картки «Картка киянина», яким пропонується затвердити положення та визначити механізми для реалізації даного проекту в Києві.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко.

Він нагадав, що з березня 2012 року розпочато впровадження пілотного етапу проекту «Картка киянина».

«Про необхідність реалізації у столиці такого проекту йшлося останні 5 років, писались концепції, готувались та приймались проекти розпорядчих документів… Проте до реальних заходів та фактичного впровадження подібних проектів навіть за рахунок бюджету міста так і не доходило. Нам вдалося за короткий термін, врахувавши помилки попередніх спроб, запустити соціальний проект, не витративши бюджетних коштів», – наголосив він.

Наразі реалізовано пілотний етап проекту «Картка киянина», на якому отримати «Картку киянина» змогли перші категорії громадян, яким відповідно до рішення Київської міської ради «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2011-2015 роки» було додатково надано право безоплатного проїзду в метрополітені, зазначив Р.Крамаренко. Заявки на отримання карток подали 58 тис. осіб цих категорій, з них вже 54,5 тис. осіб стали утримувачами «Карток киянина».

«Зараз ми працюємо над розширенням можливостей картки – активація торгового, комунального, медичного та інших додатків, розширення категорій громадян. Повномасштабне впровадження проекту дасть змогу видавати картки всім пільговим категоріям громадян (близько 425 тис. осіб) та розпочати видачу карток усім мешканцям міста», - підкреслив заступник голови КМДА.

Крім того, додав він «ми плануємо залучити до видачі відділення банків-емітентів та збільшити кількість пунктів реєстрації для більшої зручності громадян. Навіть під час реалізації пілотного проекту ми побачили, що можемо мати суттєву економію бюджетних ресурсів за рахунок адресності пільг».

Як нагадали в КМДА, на пілотному етапі проекту утримувачі «Карток киянина» мають такі переваги: безоплатний проїзд в метро – транспортний додаток картки; 25-30% знижки на 86 медичних препаратів в розмірі в мережі аптек КП «Фармація» (62 апетки) – фармацевтичний додаток; відкриття банківського депозитного рахунку під 12,5% та можливість зняття готівки, здійснення оплати послуг та товарів без комісії – банківський додаток картки.