На Київщині вибухнула приватна кузня: є жертви

Прокуратура Київської області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за фактом вибуху у приміщенні приватної кузні в смт. Ворзель.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, встановлено, що у цеху з виготовлення кованих виробів вибухнув балон з пропаном. Внаслідок вибуху одна особа загинула, ще шість зазнали серйозних поранень.

Відомості про подію внесенні до Єдиного реєстру і попередньо кваліфіковані за ч.2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Прокуратура у ході проведення комплексних слідчих дій призначила ряд експертиз. Їх результати дадуть змогу встановити причини та умови вибуху. Зокрема, буде з’ясовано чи правильно був заправлений балон, його технічний стан, умови зберігання. Крім цього, перевіряється факт порушення правил безпеки ковалями, які працювали у кузні.

Також слідством будуть встановленні особи, з вини яких постраждали люди.