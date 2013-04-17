Київрада підтримала впровадження «Картки киянина»

74 депутати Київради підтримали проект рішення «Про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної пластикової картки «Картка киянина». Своїм рішенням Київська міська рада затвердила Положення та визначила механізми для реалізації даного проекту в місті Києві, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Представляв проект заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко. За його словами, проект «Картка киянина» пройшов узгодження усіх комісій.

«За підсумками обговорення були враховані всі пропозиції щодо проекту, і враховані помилки попередніх спроб запровадження цієї ініціативи», – зазначив Р.Крамаренко і додав, що проект не передбачає витрат з міського бюджету, а здійснюється за рахунок залучення інвестицій.

Нагадаємо, що з березня 2012 року розпочато впровадження пілотного етапу проекту «Картка киянина». Протягом пілотного періоду проекту «Картка киянина», заявки на отримання карток подали 58 тис. окремих категорій осіб. З них вже 54,5 тис. мешканців столиці стали утримувачами «Карток киянина», які вже користуються наступними перевагами:

безоплатний проїзд в метро – транспортний додаток картки;

25-30% знижки на 86 медичних препаратів в розмірі в мережі аптек КП «Фармація» (62 апетки) – фармацевтичний додаток;

відкриття банківського депозитного рахунку під 12,5% та можливість зняття готівки, здійснення оплати послуг та товарів без комісії – банківський додаток картки.

Наразі триває робота над розширенням можливостей картки – активація торгового, комунального, медичного та інших додатків, а також розширення категорій громадян. Повномасштабне впровадження проекту дасть змогу видавати картки всім пільговим категоріям громадян (близько 425 тисяч осіб) та розпочати видачу карток усім мешканцям міста. Крім того, планується залучити до видачі відділення банків-емітентів та збільшити кількість пунктів реєстрації для більшої зручності громадян.