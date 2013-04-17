Закарпаття: на території школи виявили міну часів війни

У районному центрі Закарпаття місті Сваляві сьогодні, 17 квітня, на території школи виявили міну часів Другої світової війни. Евакуювали всіх учнів та педагогічний колектив.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні ДСНС України у Закарпатській області, повідомлення про те, що в м. Свалява на відкритій території місцевої загальноосвітньої школи №4 було знайдено підозрілий металічний предмет. На небезпечну знахідку працівники закладу натрапили на відстані близько 15 метрів від адміністративної будівлі школи під час прибирання прилеглої території.

Спеціалісти управління ДСНС України у Закарпатській області, які виїхали на місце події, з’ясували, що це заржавіла міна часів Другої світової війни.

Рятувальники прийняли рішення про евакуацію дітей, відтак 154 учнів відпустили по домівках.

Наразі, за даними управління, на місці виявлення вибухонебезпечного предмету разом з правоохоронцями працюють місцеві рятувальники та піротехніки Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Закарпатській області.