У Львові затримали наркоторговця з кокаїном на 1 млн

У Львові співробітники міліції затримали 41-річного львів’янина при спробі збуту кокаїну загальною вагою близько 637 грамів вартість якого за цінами «чорного» ринку становить майже 1 мільйон гривень.

Про це повідомив УНІАН начальник управління боротьби з незаконним обігом наркотиків ГУ МВС України у Львівській області Олексій Душейко.

Наркоторговця затримали на одній із вулиць Львова під час збуту наркотиків, 11 квітня його заарештували.

“Працівники сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків Львівського міського управління ГУМВС України у Львівській області затримали 41-річного львів’янина, в якого вилучили наркотичний засіб – кокаїн, загальною вагою близько 637 грамів. Зараз зловмисник знаходиться під вартою. На даний час за цим фактом триває слідство. Встановлюються шляхи та канали надходження наркотика на територію Львівщини”, - розповів О. Душейко.