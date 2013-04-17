Реформування медзакладів відбудеться у восьми районах Києва

Київрада погодила рішення про реформування медичних закладів у 8 районах столиці на підставі результатів пілотних проектів, що були започатковані рік тому у Дарницькому та Дніпровському районах.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати підтримали 26 відповідних проектів рішень.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Віталій Мохорєв поінформував, що будуть реорганізовані амбулаторно-поліклінічні заклади у Голосіївському, Деснянському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах. За його словами, впровадження нової моделі реформування столичної медицини для киян означатиме створення в кожному районі столиці сучасного діагностичного центру та відкриття ще 16-ти центрів первинної медико-санітарної допомоги.

За даними КМДА, впродовж 2012 року в двох пілотних районах було здійснено структурну реорганізацію первинної ланки, в результаті якої в квітні 2012 року в Дніпровському районі були зареєстровані як юридичні особи та розпочали роботу 5 центрів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) та 2 консультаційно-діагностичних центри (КДЦ). У липні 4 центри ПМСД та 3 КДЦ запрацювали в Дарницькому районі.

З урахуванням нової моделі пропонується у 8 районах міста Києва створити 18 комунальних некомерційних підприємств «Центрів первинної медико-санітарної допомоги» та 8 комунальних некомерційних підприємств «Консультативно-діагностичних центрів», поінформували в КМДА.

Реалізація запропонованої моделі реформування дозволить створити чітку систему направлень пацієнтів та забезпечить взаємодію між різними рівнями медичної допомоги. Крім того, стануть можливими контроль обґрунтованості використання більш високовартісних видів діагностики та лікування, зниження завантаженості стаціонарних закладів.

При цьому повністю зберігається мережа медичних установ як сукупність закладів охорони здоров’я, що забезпечують потреби населення у медичному обслуговуванні на відповідній території, запевнили в КМДА.