На Закарпатті цього року будуватимуть перинатальний центр

Президент України Віктор Янукович підтримав ініціативу прискорення початку будівництва перинатального центру на Закарпатті.

Про це після зустрічі з главою держави повідомив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олександр Ледида, поінформували УНІАН у прес-службі глави держави.

Керівник Закарпатської ОДА доповів Президенту про хід медичної реформи в області. Він зазначив, що в державному бюджеті передбачено фінансування будівництва перинатального центру на 2014 рік. «Ми хотіли б його наблизити», - зазначив О.Ледида. Він поінформував главу держави, що всі необхідні документи вже зібрано та виділено земельну ділянку. В.Янукович підтримав необхідність початку будівництва перинатального центру у 2013 році.

Президент звернув особливу увагу на ситуацію з цінами на ліки та роботу «швидкої допомоги» в області. За словами голови Закарпатської ОДА, з оновленням автопарку робота «швидкої допомоги» у деяких важкодоступних районах області покращиться. Разом з тим на базі первинних пунктів надання медичної допомоги в таких районах на постійному чергуванні перебуватиме бригада «швидкої».

«Якщо людина звертається по допомогу вдень - працюватиме сімейний лікар, якщо після 18-ї години - тоді ми підключаємо «швидку допомогу» і вона працює», - зазначив О.Ледида.

Голова Закарпатської ОДА доповів Президентові, що протягом тижня у чотирьох районах області буде введено систему автоматизованого управління «швидкою допомогою» з використанням GPS-навігації.