Київрада затвердила програму забезпечення житлом дітей-сиріт

Київрада затвердила міську цільову Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2013-2015 роки з обсягом фінансування 143 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосував 81 з 97 зареєстрованих в залі депутатів.

Виконання заходів програми доручено забезпечити КМДА. Як зазначається в рішенні, передбачається, що на виконання програми близько 72 млн грн буде залучено з держбюджету, решта – з бюджету міста.

Згідно з пояснювальною запискою до проекту рішення, станом на 1 січня 2012 року у Києві на черзі квартирного обліку за категорією “особи, що повернулись з державних дитячих закладів, опікунів або піклувальників” перебувало 230 сімей та одинаків, із них зараховано на облік у 2009 році — 54 особи, у 2010 — 36 осіб та у 2011 — 36 осіб.

З числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на квартирному обліку, щорічно покращують свої житлові умови орієнтовно близько 10 громадян вказаної категорії (близько 4% від тих, що стоять на квартирному обліку). При цьому середньорічна розрахункова кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які були зараховані на квартирний облік у 2007-2011 році, становила 41 особу. Передбачається, що завдяки реалізації програми діти вказаної категорії будуть забезпечені житлом.

Депутати доручили КМДА при формуванні проекту бюджету міста на наступні роки передбачити відповідні асигнування на реалізацію програми.