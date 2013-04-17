В Одесі перевіряють повідомлення про замінування суду
16:27, 17 квітня 2013Новини регіонів
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Зателефонував невідомий
В Одесі міліція перевіряє анонімне повідомлення про замінування будівлі Приморського районного суду Одеси.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє відділ зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області.
Згідно з повідомленням, сьогодні, 17 квітня, о 13.17 на спецлінію «102» зателефонував невідомий чоловік і повідомив про вибуховий пристрій, закладений у будівлі суду.
На даний момент на місці працюють співробітники міліції, ДСНС, які перевіряють будівлю суду на предмет наявності вибухонебезпечних предметів.
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