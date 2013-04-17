В Одесі в будівлі райсуду вибухівки не виявили

В Одесі міліція не виявила вибухового пристрою в будівлі Приморського районного суду, з приміщення евакуювали 170 осіб, повідомляє відділ зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області.

Згідно з повідомленням, співробітники міліції перевірили анонімне повідомлення про замінування будівлі Приморського райсуду Одеси - приміщення і територію суду обстежено фахівцями вибухотехнічної служби. В результаті вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 (свідомо помилкове повідомлення про загрозу безпеки громадян, знищення або пошкодження об`єктів власності) Кримінального кодексу України. Правоохоронці вживають заходів, спрямованих на встановлення особи телефонного хулігана.

«Наголошуємо, що такі діяння караються позбавленням волі на термін від двох до шести років. Нагадуємо, що подібні правопорушення є суспільно небезпечними, адже створюють обстановку загального страху, породжують паніку і дестабілізують роботу державних органів і установ. А для перевірки достовірності інформації і попередження негативних наслідків залучається велика кількість правоохоронців і спеціальних служб, що вимагає значних фінансових і людських ресурсів», - повідомили у відділі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 13.17 на спецлінію «102» зателефонував невідомий чоловік і повідомив про вибуховий пристрій, закладений у будівлі Приморського райсуду Одеси.