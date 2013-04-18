У Вишневому біля Києва надзвичайна ситуація: в багатьох оселях пожежі

Надзвичайна ситуація місті-сателіті Києва - Вишневе. З невідомих причин напруга в мережі удвічі перевищила норму і в багатьох оселях почалися пожежі і вийшли з ладу електроприлади, повідомляє 5 канал.

Без світла залишилися 5 дев`ятиповерхових будинків. Постраждалих серед людей немає. Цієї миті більше 4 сотень мешканців Вишневого прийшли до одного з місцевих жеків - із вимогою пояснити ситуацію.

Назавтра вони планують мітинг під мерією.