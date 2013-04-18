Одещина: у Чорному морі шукають трьох людей

В Одеській області рятувальники ведуть у Чорному морі пошук трьох зниклих людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Морський рятувально-координаційний центр.

Згідно з повідомленням, сигнал про зникнення трьох жителів селища Котовського (Суворовський район Одеси), які вийшли напередодні, 16 квітня, пізно ввечері в море, надійшов до головного Морського рятувально-координаційного центру вранці 17 квітня від КП «Рятувально-водолазна служба м. Одеса».

До пошуково-рятувальної операції було залучено катер П РК-01 «Морської пошуково-рятувальної служби» Міністерства інфраструктури України. О 14.31 його екіпаж виявив за три кілометри на південь від мису «Північний Одеський» перевернутий човен без людей.

На даний час пошук людей триває.

Погодні умови в районі проведення пошуково-рятувальної операції: вітер північно-східний 6-9 м/сек, хвилювання на морі - 2 бали, температура морської води - 10 градусів.