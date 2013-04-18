У Черкасах затримано шістьох наркоторговців

У Черкасах УБОЗ затримав шістьох наркоторговців, які реалізовували синтетичні наркотики завезені в область з Європи.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у СЗГ УМВС в Черкаській області, учасники групи розробили схему постачання та розповсюдження на території Черкаської області синтетичних наркотиків. Канал постачання було налагоджено з однієї з країн Західної Європи. Як розповів начальник УБОЗ УМВС в Черкаській області Владислав Пустовар, протягом певного періоду працівники УБОЗ документували діяльність зловмисників і при передачі чергової партії наркотиків, загальною вартістю за цінами чорного ринку майже 10 тис. доларів, наркодилерів затримали «на гарячому». Як з’ясувалося, деякі з них раніше вже мали проблеми з законом за скоєння злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних речовин.

Наразі, учасників злочинної групи затримано. Відкрито кримінальне провадження, проводиться слідство.