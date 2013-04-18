Паводок на Закарпатті минув майже без збитків

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олександр Ледида доповів Президенту України Віктору Януковичу про ситуацію з паводком та проведенням в області весняно-польових робіт.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

За словами губернатора, паводок в області минув фактично без збитків, крім підтоплень окремих сільських територій, пов’язаних з меліоративними каналами.

Він зазначив, що у горах ще залишилося багато снігу, утім, згідно з прогнозами Гідрометцентру, значної повені не очікується. «Річки повинні забезпечити нормальний пропуск паводку», - зазначив О.Ледида.

Через природні умови цього року польові роботи в області розпочинаються зі значним запізненням, повідомив голова ОДА. За його словами, найближчими днями температура грунту та погода дозволять розпочати весняно-польові роботи.

Крім того, як йдеться в повідомленні, під час розмови В.Янукович особливу увагу приділив питанню роботи прикордонних пунктів пропуску, зокрема швидкості проходження через кордон. За словами голови Закарпатської ОДА, черги зараз є лише у піковий час. «На нашій стороні прикордонники, митники оформляють машину до 3,5 хвилин, а європейські - Угорщина, Румунія, Словаччина - до 10 хвилин», - зазначив він.

О.Ледида також доповів главі держави про реалізацію в області програми з переходу на альтернативні джерела енергії та індивідуальні системи опалення для економії газу. Ці заходи дозволять заощаджувати 32-34% палива, зазначив він. Загалом, за словами голови ОДА, за результатами першого кварталу зростання ВВП області становило 1,8%. «Збільшується кількість робочих місць, відкриваються нові підприємства», - стверджує О.Ледида.