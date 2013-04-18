На Львівщині від отруєння померла дитина

На Львівщині внаслідок отруєння невідомою речовиною померла дитина, ще одну дитину і дорослого чоловіка госпіталізовано у важкому стані в лікарню.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА, трагедія сталася вчора, 17 квітня, у селі Купичволя Жовківського району в приватному цегляному будинку.

Як зазначається в повідомленні, одна дитина померла до прибуття швидкої медичної допомоги, ще одну дитину у важкому стані доставлено до Західно-українського спеціалізованого дитячого медичного центру. Постраждав також дорослий чоловік, який теж у важкому стані доставлений до реанімаційного відділення Жовківської центральної районної лікарні.

“У будинку пічне опалення. Причина отруєння встановлюється. Проводиться дослідча перевірка”, - зазначається у повідомленні.