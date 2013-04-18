У Києві на Оболоні у ніч з 18 на 19 квітня промиватимуть мережі

Згідно з графіком щорічних санітарно-технічних заходів на міських мережах холодного водопостачання у ніч з 18 на 19 квітня 2013 року Київводоканал здійснить промивку водопроводів частини Оболонського району столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПАТ АК «Київводоканал».

«У зону профілактичних заходів потраплять мережі по вулицях, що прилягають до насосних водопровідних станцій “Оболонь-1” та “Оболонь-2”, а саме: Озерна, Героїв Дніпра, Північна, Зої Гайдай, Маршала Тимошенка, Прирічна, проспект Героїв Сталінграда (будинки №№ 26-64), а також частково Оболонський проспект (від метро “Мінська” до метро “Героїв Дніпра”)». – уточнюється в повідомленні.

Профілактичні роботи триватимуть з 23:00 18 квітня до 5:40 19 квітня.

У прес-службі зазначили, що прочистка здійснюється після опівночі, щоб не створювати незручності мешканцям будинків.

Упродовж цього часу Київводоканал не рекомендує використовувати воду з крану у якості питної чи для приготування їжі. Після завершення профілактичних заходів абонентам перед використанням води з крану потрібно спустити її впродовж 15 хв.

Промивку решти мереж Оболонського району та інших районів Києва Київводоканал здійснюватиме впродовж року згідно з графіком до кінця грудня, про що заздалегідь повідомлятиме мешканців додатково на сайті та сторінці Facebook.

Впродовж квітня-травня згідно з графіком будуть здійснені промивки мереж житлових масивів Святошино, сіл Чапаєвка та Бортничі, прилеглих вулиць до насосних водопровідних станцій “Оболонь-1”, “Оріховатська”, “Голосіївська”, “Жовтнева”, “Колекторна”, “Сирецька”, “Шахтарська”, “Нивки-5”.