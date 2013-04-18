У Запоріжжі підприємець поставляв наркотики з Китаю

У Запоріжжі заарештовано підприємця, який поставляв в Україну наркотики з Китаю.

Як розповів УНІАН старший прокурор відділу прокуратури Запорізької області Сергій Горобієвський, рішення про взяття під варту підприємця, який суміщав легальний торговий бізнес у Китаї з контрабандою наркотиків в Україну та їх збутом, виніс 15 квітня Жовтневий суд Запоріжжя. Бізнесмена було затримано з партією наркотиків.

За даними прес-служби прокуратури Запорізької області, в ході обшуку вилучено його сумку з наркотичним товаром і валютними цінностями на суму близько 2 млн грн.

Наразі встановлюється, які саме наркотики ввозив в Україну мелітопольський бізнесмен і як довго займався незаконним бізнесом.

«Дії бізнесмена кваліфіковано за ст. 305 КК України – «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів». Досудове розслідування проводить служба безпеки України», - розповів С.Горобієвський.