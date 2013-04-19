У центрі Одеси під вантажівкою провалився асфальт

У центрі Одеси вчора, 18 квітня, під вантажівкою провалився асфальт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє управління інформації Одеської міської ради.

За даними управління, о 16.00 стався частковий провал дорожнього полотна на Ольгівському спуску, 10. Асфальт провалився під вагою вантажного автомобіля, який перевозив будівельне сміття. Вантажівка застрягла у провалі двома задніми колесами, для його евакуації залучалася спецтехніка.

На місце події виїжджали віце-мер Одеси з питань ЖКГ Анатолій Орловський і перший заступник директора департаменту міського господарства Анатолій Козловський. Аварійну ділянку обгородили. Водій вантажівки не постраждав.

Для з`ясування обставин викликані аварійні бригади КП «Міські дороги», Міськканалізації і співробітники «Інфоксводоканалу».

Причини провалу встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня в Одесі на вулиці Республіканській поряд з газопроводом утворився провал, який фактично відкрив вхід у катакомби. На місці, де раніше була ґрунтова дорога, зафіксовано провал розміром 8 на 9 метрів, його глибина становила 4 метри, ще від самого провалу убік розходиться три великі рукави завглибшки до 4 метрів і шириною 3,5 метра. Провал було ліквідовано 16 квітня.