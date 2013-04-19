На території Луганської лікарні №7 спорудять храм

У Луганську в парковій зоні на території міської лікарні №7 буде споруджено храм у пам’ять про 16 загиблих від вибуху, який стався 18 січня 2010 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, про це заявив вчора, 18 квітня, перший заступник міського голови Маноліс Пілавов під час зустрічі з родичами загиблих.

Він запевнив отця Іоанна, настоятеля храму на честь Ікони Божої Матері «Стягнення загиблих», що церква може розпочинати будівництво храму відсьогодні, і ніхто заважати їй не буде.

Як зазначається у повідомленні, священнослужителі запропонували спорудити храм на території лікарні минулого року. Проте місце, яке вони вибрали, виявилося незручним, оскільки могло заважати під`їзду до лікарні машин «швидкої допомоги». У зв`язку з цим міська влада запропонувала перенести будівництво храму в парк за лікарнею і священики погодилися.

У вересні 2012 року було видано узгодження міськвиконкому. Цього року розпочали будівництво храму. Коли розпочали оформляти документи про виділення цієї земельної ділянки в постійне користування, священнослужителям заявили, що земля є власністю кардіологічного центру, що будується, власником її є приватна особа, і вони не мають права будувати на цій землі.

Під час зустрічі з родичами загиблих і священнослужителями на місці трагедії М.Пілавов запевнив, що земля, де розпочали будувати храм, належить міській лікарні, тому ніхто не може заборонити його спорудження.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2010 року о 08.50 в п`ятиповерховій будівлі Луганської багатопрофільної лікарні стався вибух. Епіцентр знаходився на 4-му поверсі будівлі, де розташовувалися реанімаційне і терапевтичне відділення. Загинули 16 осіб, з них 6 співробітників лікарні і 10 пацієнтів. Усього на момент вибуху в лікарні перебували 366 осіб: 261 пацієнт і 105 медпрацівників.

Під час розслідування було встановлено, що причиною вибуху стало не лише необережне використання кисневого балона, а й порушення технологій при його виготовленні і заправці.

За фактом вибуху було порушено кримінальну справу, підсудних три особи - головлікар лікарні, заступник головного лікаря з господарських питань і начальник відділу з охороні праці. Їм інкримінуються «Порушення вимог законодавства про охорону праці, що призвело до загибелі людей» і «Службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків». Ці статті Кримінального кодексу України передбачають покарання до 7 років позбавлення волі.

Лікарня була відкрита після реконструкції в листопаді 2011 року.