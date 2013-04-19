Запоріжжя: 12-річний підліток "замінував" школу

У Запоріжжі людиною, яка повідомила 15 квітня про нібито закладену вибухівку в приміщенні СШ №96 м. Запоріжжя, виявився 12-річний хлопчик – учень однієї з сусідніх шкіл.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУ МВС України в Запорізькій області, після того як приміщення школи і прилегла територія були перевірені та вибухових речовин не було виявлено, співробітники міліції почали роботу зі встановлення особи, яка зробила хибне повідомлення про замінування навчального закладу.

«Співробітники міліції встановили таксофон, з якого було здійснено дзвінок, і провели опитування жителів розташованих по сусідству будинків і шкіл, внаслідок чого було одержано опис підлітків, які перебували в таксофонній будці в той час, коли надійшло повідомлення про «мінування», і встановлена особа «головного героя» історії з мінуванням – 12-річного учня однієї з місцевих шкіл», - повідомили у ВЗГ.

Оскільки він не досяг віку кримінальної відповідальності, відповідати за скоєння, за даними ВЗГ, доведеться його батькам, яким належить компенсувати матеріальну шкоду за хибний виклик.

Також стосовно батьків буде складено адмінпротокол за ч.1 ст.184 КУпАП – (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов`язків із виховання дітей).

Як повідомляв УНІАН. 15 квітня 2013 р. близько 14-00 до міліції надійшло повідомлення про замінування будівлі СШ № 96 у Ленінському районі Запоріжжя. З будівлі школи евакуювали близько 100 учнів і педколектив. Під час обстеження території навчального закладу ніяких вибухонебезпечних предметів виявлено не було.